Firenze. Va a dormire con la coperta elettrica, poi la tragedia: pensionata muore nell’incendio (Di sabato 8 febbraio 2020) La donna, 89enne che viveva da sola, sarebbe deceduta a causa delle ustioni riportate nella sua abitazione a Rovezzano. A dare l’allarme è stata un’amica che era andata a trovarla e ha visto del fumo fuoriuscire dalla casa. tragedia questa mattina a Rovezzano, rione del comune di Firenze: intorno alle 9 è stata trovata morta una donna di 89 anni. Secondo quanto ricostruito, la pensionata sarebbe deceduta a causa delle ustioni provocate da un incendio causato dalla coperta elettrica con cui si era avvolta per la notte. L’89enne abitava in via del Guarlone, nella zona sud del capoluogo toscano, in un condominio dove viveva anche altri suoi familiari. A dare l’allarme sarebbe stata una vicina di casa della vittima che, notato del fumo che usciva dalla casa dove la signora viveva da sola, ha allertato i familiari che a loro volta hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Firenze. Va a dormire con la coperta elettrica, poi la tragedia: pensionata muore nell’incendio - FirenzeIT : #firenze: Dormire cullati dalla musica: il nuovo campeggio del Firenze Rocks - _diehardperalta : Raga qualcuno è di Firenze?? Mi servirebbe sapere quali sono i posti più economici per andare a dormire, tipo appartamentino o affittacamere -