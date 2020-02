Domenica IN da Sanremo il 9 febbraio 2020: tutti gli ospiti di Mara per continuare lo show (Di sabato 8 febbraio 2020) Non potevano mancare come sempre le nostre anticipazioni di Domenica IN: che cosa succederà nella puntata in oda il 9 febbraio 2020? Come immaginerete grande spettacolo: la puntata di Domenica IN andrà in onda da Sanremo dove Mara Venier avrà modo di ospitare, sul palco dell’Ariston tutti e 23 i cantanti rimasti in gara ( ricordiamo che Morgan e Bugo sono stati squalificati). Amadeus per dare spazio a tutti i BIG ha avuto bisogno di oltre sei ore di spettacolo, per le 24 canzoni e per tutto il resto, zia Mara ce la farà a ospitare tutti i BIG che vorranno partecipare al programma? Va detto che lo scorso anno successe di tutto. Dopo le grandi polemiche in sala stampa, con le offese dei giornalisti a Il Volo e con il litigio di Ultimo con altri giornalisti, molto artisti preferirono lasciare Sanremo per non confrontarsi poi di nuovo, con altri addetti ai lavori. Questo aveva ... ultimenotizieflash

