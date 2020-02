Clamoroso a Sanremo 2020: Morgan cambia il testo e Bugo se ne va. Squalificati per defezione (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Lite in diretta tra Bugo e Morgan: scendono per l'esibizione, ma Morgan cambia il testo della canzone e Bugo lascia il palco in segno di protesta. Amadeus prova a capire cosa sia successo dietro le quinte e Fiorello viene mandato sul palco.Clamoroso a Sanremo 2020: Morgan cambia il testo e Bugo se ne va. Squalificati per defezione (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 08 febbraio 2020 01:48. blogo

