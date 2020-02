Antonella Clerici in lacrime a Sanremo 2020: le parole di Stefano Coletta la emozionano (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo il discorso del direttore di Rai 1, Stefano Coletta, Antonella Clerici si emoziona e scoppia a piangere Antonella Clerici ha affiancato Amadeus nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo, prima di salire sul famoso palco dell’Ariston si è lasciata andare ad un momento di commozione durante la conferenza stampa di Sanremo. La nota ed amata conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo? Le parole pronunciate da Stefano Coletta nei suoi confronti l’hanno molto emozionata. Il direttore di Rai 1 ha detto: “Arrivo a Rai 1 dopo tanti anni di direzione e immersione a Rai 3 personalmente non avevo relazioni con i talent di Rai 1.” Coletta ha continuato dicendo: “Ho fatto un apprendistato tecnico e televisivo. Ritengo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai 1 da tempo, la tritengo una donna non solo legata ... nonsolo.tv

