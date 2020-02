Anticipazioni Una Vita: puntate prossima settimana, 9-14 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Una Vita Anticipazioni, trame dal 9 al 14 febbraio 2020: Lucia in pericolo Nelle prossime puntate di Una Vita si celebrerà finalmente il matrimonio di Antonito e Lolita, Lucia però rischierà di morire. Espineira infatti confesserà a Telmo di essere disposto addirittura a far del male alla Alvarado per mettere le mani sulla sua eredità. Nelle puntate dal 9 al 14 febbraio di Una Vita, Lucia scivolerà sulle scale durante il matrimonio di Lolita e Antonito, ma verrà soccorsa da Telmo. Il sacerdote si renderà conto che qualcuno ha spalmato del grasso sulle scale. Intanto Guillermo deciderà di affrontare Espineira. Il Frate lo ammonirà per il suo accanimento nei confronti di Lucia, il priore racconterà così che tempo fa Telmo è stato rinvenuto senza vestiti in un bosco, accanto a Lucia. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, fra Guillermo resterà senza parole e deciderà di ... lanostratv

