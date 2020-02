Anche Mara Venier a Sanremo se ne frega e sulla scalinata dell’Ariston toglie le scarpe (Di sabato 8 febbraio 2020) E' arrivata Anche lei scalza sul palco dell'Ariston. Mara Venier per non rischiare di cadere sulla scalinata di Sanremo 2020 si è tolta le scarpe dal tacco a spillo ed è riuscita ad arrivare incolume alla base della scala per presentare uno dei Big in gara. Ecco il look di Mara Venier per la finale di Sanremo 2020. fanpage

