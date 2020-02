Verona Juventus probabili formazioni, spazio a Douglas Costa dal 1’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Verona Juventus probabili formazioni – Torna il campionato! Weekend tosto per i bianconeri. Domani sera al Bentegodi la Juventus si scontrerà con il Verona di Juric! Squadra ostica da non sottovalutare. I veronesi hanno fermato 0 a 0 la Lazio proprio qualche giorno fa e navigano nelle zone alte della classifica. Sarri dovrà portare a casa 3 punti pesanti, tenendo a distanza Inter e Lazio che viaggiano forte. Verona Juventus probabili formazioni, ecco chi gioca Sarri potrebbe confermare davanti il tridente composto da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ai lati di Dybala, schierato falso nove. Se così fosse, Ramsey partirebbe dalla panchina. In mediana la regia sarà affidata a Pjanic, con Bentancur e Rabiot, favorito su Matuidi, che dovrebbero agire da mezzali. Leggi anche: Fra i pali ci sarà Szczesny, mentre in difesa Bonucci e De Ligt comporranno la coppia centrale, e Cuadrado e ... juvedipendenza

