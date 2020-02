Ubisoft promette 5 giochi tripla A prima del mese di aprile del 2021 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ubisoft ha promesso ai fan cinque giochi tripla A prima dell'aprile del 2021, uno dei quali dovrebbe essere un nuovo Far Cry.Nella recente conference call la società ha dichiarato che tre di questi giochi saranno lanciati nel terzo trimestre del prossimo anno finanziario (da ottobre a dicembre 2020) e due saranno lanciati nel quarto trimestre (da gennaio a marzo 2021).Quindi, di che giochi si tratterà? Ubisoft ne ha confermati tre per ora: Watch Dogs Legion, Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine.Leggi altro... eurogamer

