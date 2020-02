Roma sotto la NEVE. Video meteo, 8 anni fa si sciava così al Colosseo (Di venerdì 7 febbraio 2020) V1 La NEVE a Roma rappresenta la grande bellezza, un evento sublime che lascia senza fiato! La "dama bianca" non ama posarsi da queste parti, ma quando è accaduto spesso lo ha fatto in modo importante. Nel decennio appena trascorso gli episodi di NEVE sono stati insolitamente frequenti. Nonostante il riscaldamento globale, gli eventosi sono stati maggiori di quanto accaduto nei decenni precedenti. La prima grande nevicata è stata quella del 12 febbraio 2010: basti pensare che non si vedeva così tanta NEVE dal febbraio 1986. L'ultima nevicata risale ad appena due anni fa, poco meno. Nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2018 i fiocchi imbiancarono di nuovo Roma, con diversi centimetri di manto bianco, quasi una decina, soprattutto nei quartieri più a sud e nella piana verso il mare. In mezzo naturalmente non può mancare la celebre nevicata dello storico febbraio ... meteogiornale

