Orrore in casa, legano e picchiano ultraottantenne: presa banda di rapinatori (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHanno fatto irruzione nell’abitazione di una coppia di anziani ultraottantenne, legando con delle fascette e picchiando brutalmente l’uomo prima di impossessarsi di soldi e preziosi. Una rapina efferata, brutale, che ha visto i carabinieri lavorare senza sosta per identificare e arrestare i responsabili. Si tratta di due georgiani, un uomo e una donna, rintracciati a Napoli e all’aeroporto di Bari lo scorso 5 febbraio dai carabinieri del Norm della Compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Sant’Anastasia, in esecuzione di una ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. I due sono accusati di lesioni personali in concorso e pluriaggravati.A Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il colpo è stato organizzato dalla donna ... anteprima24

