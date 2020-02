Omicidio Vannini, la Cassazione annulla: Ciontoli verso il nuovo processo (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Corte di Cassazione ha annullato il processo d’appello che ha visto Antonio Ciontoli condannato per Omicidio colposo e non per Omicidio volontario. Questo vuole dire che dovrà svolgersi un nuovo processo. Omicidio Vannini, la Cassazione annulla: Ciontoli verso il nuovo processo L'articolo Omicidio Vannini, la Cassazione annulla: Ciontoli verso il nuovo processo proviene da nextQuotidiano. nextquotidiano

