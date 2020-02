Metro M1 Milano: circolazione sospesa per inconveniente tecnico (Di venerdì 7 febbraio 2020) Atm ha comunicato la sospensione della circolazione tra Pagano e Lotto e Pagano e Gambara, lungo la linea M1 della Metro a causa di un inconveniente tecnico. Gli uomini dell’azienda di trasporti sono già al lavoro per ripristinare la circolazione quanto prima mentre sono stati predisposti autobus sostitutivi nelle tratte interessate. I treni viaggiano regolarmente nelle tratte Sesto-Pagano, Gambara-Bisceglie e Lotto-Rho FieraMilano. ⚠️ M1: abbiamo sospeso la circolazione tra Pagano e Lotto e tra Pagano e Gambara per risolvere un inconveniente tecnico sulla linea. Queste tratte sono servite da bus che arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico. — ATM (@atm informa) February 7, 2020 Per chi viaggia sulla M5 e deve cambiare con la linea 1 in direzione centro città, Atm consiglia di utilizzare stazioni di scambio alternative a Lotto. notizie

