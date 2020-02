Messico: sprofonda un intero tratto di spiaggia a causa della marea. VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) V1 Non è un fenomeno così insolito, ma nella giornata di venerdì 2 febbraio un improvviso rialzo della marea del Pacifico ha inghiottito in pochi minuti la sabbia, causando la frana di un ampio tratto della spiaggia di Marinero, a Puerto Escondido, nello stato messicano di Oaxaca. I bagnanti hanno catturato in real time l'affondamento, con uno spettacolo a dir poco impressionante. A causare il fenomeno è stata l'alta marea. Come si può appurare dalle immagini, le onde che lambiscono il litorale, pur non essendo alte, erodono la costa con la sabbia che frana a blocchi verso l'acqua. La Protezione Civile di Oaxaca ha rassicurato affermando che questo fenomeno dell'alta marea si verifica regolarmente. Non c'è stato alcun evidente pericolo. Di solito la marea avviene ogni 6 ore, ma a volte ci possono essere eventi particolari come questo, quando l'acqua raggiunge ... meteogiornale

