Messi sbarca in Italia, i tifosi sognano: “ha cominciato a fare cassa…” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Suggestione? Forse. Trattattive? Ancora no. Nelle ultime ore non si parla di altro per gli amanti del mondo del calcio, il nome ed il cognome che circola in rete fa sognare i tifosi delle più importanti squadre anche Italiane: Leo Messi. L’argentino sembra in rottura con il Barcellona, è andato in scena un botta e risposta con Abidal che rischia di compromettere i rapporti con quello che continua ad essere una bandiera blaugrana per qualità in campo (immense) e leadership (importante). Messi non ha forse mai pensato di lasciare il Barcellona, molto più di una squadra di calcio ma una famiglia. Ma adesso la situazione è cambiata per situazioni extra-calcistiche. Messi può liberarsi a parametro zero già nella prossima estate, è prevista una clausola nel contratto che permette all’argentino di lasciare il Barcellona già nel 2020 ed un anno prima della scadenza. Tanti ... calcioweb.eu

