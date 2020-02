Mad Max: Wasteland | Le riprese iniziano (forse) in autunno (Di venerdì 7 febbraio 2020) George Miller potrebbe essere pronto a tornare al lavoro presto per Mad Max: Wasteland, sequel del film del 2015 Al momento non siamo certi che sia proprio l’autunno il momento d’inizio delle riprese di questo sequel, ma potrebbe essere vero. Omega Underground è un sito che ha spesso svelato diverse notizie attendibili, soprattutto per quel … L'articolo Mad Max: Wasteland Le riprese iniziano (forse) in autunno proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

BottDontLie : @johnscarpelli5 La Trade per Covington è la bomboletta dorata di Mad Max da parte di Morey all'NBA intera. Magari f… - zeropoesie : Mad Max: Wasteland, le riprese del sequel di Fury Road al via questo autunno? - Nerdmovieprod : Mad Max – Fury Road: le riprese del sequel dovrebbero iniziare in a #GeorgeMiller #MadMax #MadMax:FuryRoad #TomHardy -