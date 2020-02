Lamenta dolori allo stomaco, partorisce senza sapere di essere incinta (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Dudley, West Midlands, Sal Guest Lamentava di avere un terribile dolore allo stomaco. La donna non aveva idea di essere incinta, prendeva la pillola e aveva avuto mestruazioni per tutta la durata della gravidanza. Sal Guest, non aveva proprio idea di essere incinta. Prendeva la pillola, il suo stomaco era piatto e aveva ancora … L'articolo Lamenta dolori allo stomaco, partorisce senza sapere di essere incinta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Ilrelon : @jagghino @malatempora__ @Fran_cesco Ma no, non è un discorso di età, ma di uno che si ammazza in palestra e si lam… - sweeterpplace : sta andando tutto bene, lei cammina abbastanza bene con le sue 3 zampe, non lamenta particolari dolori e il suo umo… - bellasenzanima_ : RT @Vh_Pi: ME POSSO LAMENTÀ? Me voglio lamentà sennò a che cazzo serve sto coso. Le mestruazioni, so' na cattiveria. Tutti sti dolori, st… -