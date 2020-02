Ladri in azione a Sanremo: rubati il portafogli di Paolo Jannacci e gioielli a dipendente Rai (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Sanremo Paolo Jannacci e una collaboratrice della Rai hanno denunciato il furto, rispettivamente, del portafogli e di gioielli e denaro nei giorni in cui è in corso il 70esimo Festival della Canzone italiana. Il cantautore si è accorto di essere stato derubato al termine del red carpet di lunedì scorso, mentre alla donna hanno portato via oggetti di valore dalla sua camera d'albergo. fanpage

