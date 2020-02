La rivelazione di Mosca: Israele stava per colpire un aereo di linea (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un aereo di linea con 172 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare in una base militare russa per non rischiare di trovarsi sulla traiettoria dei missili sparati da Israele. È questa la versione sostenuta da Mosca, che ha reso noto come un Airbus 320 diretto a Damasco abbia dovuto cambiare rotta per evitare una nuova strage del cielo. Il velivolo, proveniente da Teheran, è atterrato alla base aerea russa di Khmeimim, nella provincia siriana di Latakia, mentre le due ondate di F-16 dell’aeronautica israeliana colpivano senza preavviso obiettivi militari filo-iraniani in Siria. Il rischio sarebbe stato lo stesso che si è verificato a Teheran durante il raid dell’8 gennaio: quando la difesa aerea ha “intercettato” per errore il Boeing 737 dell’Ukraine Airlines che è caduto preda di un missile Tor (secondo le versioni più accreditate). A rendere nota ... it.insideover

