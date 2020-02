Frecciarossa deragliato a Lodi, le paure e le ansie dei pendolari: “Tragedia inconcepibile” (Di venerdì 7 febbraio 2020) All'indomani del terribile incidente ferroviario di Lodi, costato la vita a due persone, Fanpage.it ha provato a sondare l'umore e lo stato d'animo dei tanti pendolari che utilizzano il treno per i propri spostamenti. Tanti i commenti di sfiducia nei confronti della gestione dei trasporti, ma alle solite lamentele legate ai ritardi si aggiungono sentimenti di preoccupazione mista ad ansia e incertezza: "Non è possibile che nel 2020 in un Paese come l'Italia non ci si senta sicuri sui treni". fanpage

