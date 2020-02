F1, la Ferrari sarà a Jerez de la Frontera per i test sulle nuove gomme solo con Charles Leclerc (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’appuntamento è fissato per domani 8 febbraio. Due giorni attenderanno Charles Leclerc al volante della Ferrari sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Il monegasco, infatti, girerà con un macchina “particolare” per testare le nuove gomme da 18 pollici della Pirelli che faranno il loro debutto nel Mondiale 2021. L’azienda italiana (fornitrice degli pneumatici nel Circus) ha inoltre comunicato, attraverso un tweet, che la Rossa sarà solo con Leclerc su una mule-car. In buona sostanza, niente Andalusia per il tedesco Sebastian Vettel che vedremo direttamente in occasione della presentazione della nuova vettura l’11 febbraio a Reggio Emilia e in pista al Montmeló per i test pre-stagionali, a partire dal 19 febbraio. The 2020 @F1 season hasn’t even started yet but this weekend Pirelli will be on track @circuitodeJerez for the first 2021 tyre ... oasport

OA_Sport : F1, la Ferrari sarà a Jerez de la Frontera per i test sulle nuove gomme solo con Charles Leclerc - giorgio757 : RT @net_maori: @RadioSavana Gli amici delle coop cominciavano a non avere i soldi per la benzina nelle Ferrari...e se gli amici sono in dif… - DomingoRizzuto : RT @net_maori: @RadioSavana Gli amici delle coop cominciavano a non avere i soldi per la benzina nelle Ferrari...e se gli amici sono in dif… -