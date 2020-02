Dua Lipa stasera super ospite a Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dua Lipa sta per sbarcare sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020 dopo giorni e giorni di voci, infatti è arrivata l’ufficialità. superstar mondiale con all’attivo oltre 6 miliardi di streaming, un album di debutto il più ascoltato di sempre su Spotify per un’artista femminile e più 4 milioni di copie vendute, è l’artista femminile più giovane in assoluto ad avere raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Tutto questo è Dua Lipa e sarà ospite stasera, venerdì 7 febbraio, del Festival di Sanremo, dove presenterà per la prima volta in Italia DON’T START NOW, il primo singolo estratto da FUTURE NOSTALGIA, il nuovo album in uscita il 3 aprile . ‘Don’t Start Now è la hit che in Italia è stata al n.1 della classifica Earone per tre settimane consecutive ed è certificata Disco D’ORO. Dua Lipa a Sanremo, il suo ultimo lavoro Di seguito la tracklist di “Future Nostalgia” Future ... giornalettismo

