Crisi climatica: “Serve una transizione ecologica e solidale” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scioglimenti dei ghiacciai, siccità, eventi meteorologici estremi: il clima è già cambiato. Rimediare alla Crisi climatica è possibile ma la riconversione green dell’economia non sarà una passeggiata. Così Antonio Cianciullo, giornalista ed esperto di tematiche ambientali, nel libro ‘Un pianeta ad aria condizionata. Chi paga il conto del global warming?’, pubblicato da Aboca Edizioni, spiega come reagire e disinnescare la bomba ambientale. “Le emissioni si mischiano in atmosfera e l’inquinamento prodotto in un punto lo pagano tutti. C’è bisogno di un riequilibrio ma il problema è che la transizione ha anche un costo: si perdono posti di lavoro e se ne guadagnano altri. E’ legittima, dunque, la preoccupazione di chi si sente minacciato dal cambiamento. Il punto è che ci vuole una capacità di governo che permetta di dare sicurezza e garanzie a chi è nel passaggio” spiega Cianciullo ... meteoweb.eu

nzingaretti : Le #sardine ci impongono una politica più sobria, vicina alle persone, che sappia ascoltare, che favorisca le nuove… - nzingaretti : Ora la sfida più grande è combattere la crisi climatica e assicurare ai nostri figli un futuro sostenibile. Insieme… - ADM_assdemxmi : Acli e Casa Comune organizzano per l'8 febbraio alle 10 alle Acli di Milano in via della Signora 3, un incontro di… -