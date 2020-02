Crisi clima: Gennaio 2020 il più caldo a livello globale, in Europa eccezionale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il centro meteorologico europeo Copernicus ha emesso la sua analisi delle temperature registrate nello scorso mese di Gennaio, sia in Europa che nel mondo. Per quello che riguarda la superficie terrestre globale, le anomalie termiche registrate ammontano a +0,77°C rispetto alla norma del trentennio 1981-2010, facendo di questo Gennaio il più caldo di sempre, superando però di appena 0,03°C il Gennaio 2016, una misura minima che lo renderebbe praticamente equivalente. Le massime anomalie positive si sono registrate sull'Europa orientale, la Russia e il Nord America orientale. Freddo invece in Alaska, Groenlandia, Medio Oriente. Molto più significative le anomalie registrate in Europa, dove il mese di Gennaio è risultato superiore alla norma di +3,1°C, valore che supera di 0,2°C il precedente record del Gennaio 2007. Alcune zone dell'Europa Orientale hanno visto ... meteogiornale

