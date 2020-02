Coronavirus: 636 morti e oltre 31mila contagiati, salgono a 61 i casi su nave da crociera in quarantena (Di venerdì 7 febbraio 2020) In Cina il numero dei morti a causa del Coronavirus è salito a 636: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale. Attualmente sono 31.161 i contagiati. La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4.800 sono in gravi condizioni. In queste ore due hashtag più diffusi su Weibo (tra cui #vogliolalibertadiparola) riguardano la morte di Li Wenliang, il giovane medico che per primo ha lanciato l’allarme (inascoltato) sul Coronavirus. A poche ore dalla morte per il contagio, gli utenti di WeChat, l’app di messaggistica, hanno espresso cordoglio e rabbia: dalla tristezza sulla perdita di un “eroe” ai riferimenti al “Senti il popolo cantare” da Les Misérables. Per quanto riguarda i casi di positività al Coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo bilancio: 636 morti, superati 30.000 casi positivi. Salgono a 61 i contagiati sulla nave in Gia… - giornalesm : Coronavirus, bilancio sale a 636 morti. Superati i 30.000 casi positivi in Cina - - GiuseppeEvangeo : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, nuovo bilancio: 636 morti, superati 30.000 casi positivi. Salgono a 61 i contagiati sulla nave in Giappone.… -