Coronavirus: 5 persone in attesa risultati test (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono negativi al Coronavirus i 55 cittadini italiani tornati dalla Cina che si trovano in isolamento nella città militare della Cecchignola a Roma. A comunicarlo questa mattina è stato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Il ministero degli Esteri ha dovuto smentire invece la notizia della ripresa dei collegamenti aerei tra Italia e Cina circolata nelle scorse ore: è del tutto priva di fondamento.In Italia ad oggi restano tre i casi di Coronavirus accertati. Oltre ai due coniugi cinesi, ricoverati in prognosi riservata, è di ieri la conferma del giovane connazionale rientrato da Wuhan risultato positivo al test e trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani, con modesto rialzo di temperatura e iperemia congiuntivale.I medici della Cecchignola, dove intanto è ripartita la quarantena, sono ora impegnati a tracciare "tutti i contatti" che il primo italiano contagiato dal virus ... blogo

