Calendario sport invernali 8-9 febbraio: orari, programma, tv, streaming di tutte le gare (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il weekend del 8-9 febbraio sarà particolarmente ricco di gare per gli sport invernali, il Calendario del fine settimana è davvero molto ricco e interessante con una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a Garmisch (Germania) con discesa libera e super G femminile, mentre gli uomini saranno impegnati a Chamonix (Francia) con slalom e parallelo. Lo sci di fondo regalerà emozioni a Falun con le sprint e le gare distance (15 km e 30 km). Da non perdere poi salto con gli sci, short track, speed skating, Four Continents di pattinaggio artistico e tanto altro ancora. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi degli sport invernali nel weekend del 8-9 febbraio con il relativo palinsesto tv e streaming per seguirli in diretta. Prevista la DIRETTA LIVE generale su OA sport per non perdersi ... oasport

