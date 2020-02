Calciomercato, le voci dall’estero su Pogba e Lautaro. Inserimento della Lazio, l’esborso economico della Samp (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi per programmare al meglio il futuro e la prossima stagione. Le squadre provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative che riguardano i club italiani e non solo. Pogba – Novità importanti sul futuro del centrocampista Pogba. Nel dettaglio nelle ultime ore il Manchester United ha dato il via libera alla cessione del calciatore ed avrebbe fissato in 175 milioni di euro il prezzo per lasciare andare il centrocampista, la valutazione è stata abbassata di 30 milioni di euro. Le uniche due squadre al momento interessate al 26enne Pogba restano Juventus e Real Madrid, con cui l’agente del giocatore Mino Raiola sta trattanto da tempo. INTER – Lautaro Martinez è sicuramente il pezzo pregiato del mercato dell’Inter. Il ‘Toro’ è un obiettivo del Barcellona, ma anche ... calcioweb.eu

