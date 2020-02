“Bimbo cinese di 11 anni aggredito a Bologna”, la denuncia del sindaco Merola (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Bimbo cinese di 11 anni aggredito a Bologna”, la denuncia del sindaco Merola Un bambino di 11 anni, italiano di origine cinese, è stato aggredito a Bologna in un attacco “a sfondo razzista” a opera di alcuni ragazzi. A denunciare l’episodio, in un post sulla sua pagina Facebook, è il sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola. “Ho saputo di un gravissimo, intollerabile, episodio accaduto a un bambino di 11 anni italiano di origine cinese, di cui ho informato il Questore”, ha scritto il primo cittadino. “Un’aggressione teppistica a sfondo razzista da parte di alcuni ragazzi che hanno insultato e spintonato il bambino colpevole solo di avere origini cinesi. Per fortuna il bimbo non si è fatto male. Qui non c’entra il coronavirus, c’entra la civiltà”. L’episodio è avvenuto il 5 febbraio in strada, ... tpi

