Avete mai visto dove vive Annalisa Minetti? Chic e dettagli preziosi FOTO

Trono over - Avete mai visto la sorella di Gemma Galgani? | Diversissime : L’eleganza e lo stile fanno parte del DNA di famiglia ma tra la Dama di Uomini e Donne e la sorella minore Silvana le differenze non mancano. La sorella di cui Gemma parla sempre Ormai ogni sua dichiarazione, anche quella più personale e privata finisce per essere elaborata e approfondita sui social. Gemma Galgani, dama […] L'articolo Trono over, avete mai visto la sorella di Gemma Galgani? | Diversissime proviene da www.meteoweek.com.

Avete mai visto Amadeus da giovane? Capelli lunghi e occhialoni da vista - è irriconoscibile (FOTO) : Amadeus completamente diverso da oggi Amadeus sembra davvero aver conquistato tutti con questa settantesima edizione di Sanremo. Un successo inaspettato che almeno fino ad oggi ha lasciato senza parole lo stesso direttore artistico. Da anni, ormai lo vediamo al timone de I Soliti Ignoti e Ora o mai più. Ma com’era prima di diventare famoso? Oggi si mostra sempre elegante e ben vestito ma un tempo era totalmente diverso. Ieri sera, infatti, ...

Avete mai visto la moglie di Simone Cristicchi? Somiglia a Mietta : Simone Cristicchi, cantautore mai banale e sempre ricercato, è tornato ieri a Sanremo in un duetto insieme a Enrico Nigiotti. I due hanno portato il brano Ti regalerò una Rosa, commovente pezzo sulla malattia mentale e su due ragazzi innamorati. Il brano, del 2007, è ancora fortemente attuale e ai tempi fece discutere e commuovere, riaprendo anche la questione della chiusura dei manicomi. A chi è che Simone Cristicchi, riservato e lontano dal ...

Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? Chi è Enrica [FOTO] : La settantesima edizione del Festival di Sanremo è in corso e con essa è tornata a dirigere l’orchestra Beppe Vessicchio. Dopo la sua assenza, che non è passata di certo inosservata, d’altronde, il pubblico è ben contento di rivederlo sul palco dell’Ariston. Vero e proprio fenomeno social, sapete chi è la moglie? Ebbene, si chiama […] L'articolo Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? Chi è Enrica [FOTO] proviene ...

Avete mai visto la fidanzata di Enrico Nigiotti? È una ballerina [FOTO] : Enrico Nigiotti , 32enne cantante di Livorno, torna sul palco del Festival di Sanremo ad un anno dalla sua prima volta, con il brano “Baciami Adesso”. Da qualche tempo, il cantante toscano vive una relazione con Giulia Diana, insegnante di danza. Chi è Giulia Diana, la fidanzata di Enrico Nigiotti [FOTO] Enrico Nigiotti è diventato, nel giro di pochi anni, uno dei volti più famosi del panorama musicale italiano, dopo aver partecipato ...

Avete mai visto la fidanzata di Junior Cally? È un’ex tronista : Tutti la conosciamo per essere un’ex tronista di Uomini e Donne, ma Valentina Dallari da qualche mese è anche la fidanzata di Junior Cally (pseudonimo di Antonio Signore). Il ragazzo è un famoso rapper, uno dei concorrenti della settantesima edizione di Sanremo. È in gara nella competizione Big con il brano No, Grazie e, come accade a tutti gli artisti del Festival, ha subito convogliato l’attenzione del pubblico su di sé. E, inevitabilmente, ...

Avete mai visto il fidanzato di Mika? È un regista bellissimo : Mika è tornato in Italia nell’attesissimo Revelation Tour, che durerà fino a febbraio 2020, nei palazzetti delle principali città italiane. Il cantante libanese presenterà il suo nuovo disco, My Name is Michael Holbrook, in cui Mika ha affrontato sé stesso, chiedendosi qual è l’uomo che avrebbe sempre voluto essere. Il fidanzato di Mika è un bellissimo regista di origini greche Questa sera Mika torna a Sanremo come mega ospite ...

Avete mai visto dove vive Sabrina Salerno? Appartamento da diva [FOTO] : Sabrina Salerno si impone come una sexy icona del pop degli anni Ottanta e Novanta, riscuotendo un grande successo internazionale che la porterà a vendere oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nata a Genova, per amore si è trasferita in Veneto, dove vive con il marito Enrico Monti e il figlio, Luca Maria, nato nel 2004. Ecco dove vive Sabrina Salerno [FOTO] Classe 1968 Sabrina Salerno è nata a Genova, ma ha vissuto per 15 anni a Sanremo con i ...

Avete mai visto la sorella di Rita Rusic? Chi è Lierka : Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Rita Rusic è stata, e continua ad essere anche dal di fuori, una delle principali protagoniste del reality show. Conosciuta al grande pubblico per essere una produttrice cinematografica di successo, è stata sposata con Vittorio Cecchi Gori, dalla cui storia sono nati i due figli, Vittoria e Mario […] L'articolo Avete mai visto la sorella di Rita Rusic? Chi è Lierka proviene da www.meteoweek.com.

“Non Avete capito…”. Sanremo - ancora Diletta Leotta. E stavolta spunta anche la mamma. Il caso è ormai scoppiato : Diletta Leotta interviene su Sanremo 2020. La bella giornalista sportiva ha affiancato Amadeus nella prima puntata del Festival di Sanremo 2020. E si è cimentata in un monologo sulla bellezza che non è piaciuto quasi a nessuno. La presentatrice di Dazn ci ha provato, ma il pubblico le è andato contro. E, ora che la cosa è andata, Diletta Leotta ha deciso di replicare alle critiche. Lo ha fatto nella puntata di Storie Italiane andata in onda ...

Avete mai il marito di Tosca? Un volto noto della tv : Avete mai visto il marito di Tosca? Tra i due c’è una grande storia d’amore. Ecco di chi si tratta: un volto conosciuto. Avete mai visto il marito di Tosca? Ha stupito tutti l’esibizione di Tosca al Festival di Sanremo 2020. La nota cantante ha portato sul palco dell’Ariston un brado delicato ed elegante, che esaltava al massimo le sue capacità canore. Il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco con grande entusiasmo, ...

Avete mai visto la figlia di Fiorello? Ecco Angelica - una bellissima adolescente che assomiglia alla madre [FOTO] : Rosario Fiorello protagonista a Sanremo 2020 Per tutte le cinque serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo Rosario Fiorello farà da spalla al caro amico e collega Amadeus. Dopo anni lontano dal piccolo schermo lo showman siciliano è tornato a condurre un programma tutto suo, Viva RaiPlay, e ora sta calcando il palco del Teatro Ariston. E se dell sua vita professionale conosciamo praticamente tutto, di quella privata l’artista ...

Avete mai visto la fidanzata di Francesco Gabbani? Chi è Dalila Iardella : Pronto a calcare nuovamente il palco dell’Ariston con la canzone Viceversa, Francesco Gabbani è uno dei cantanti più apprezzati e seguiti del panorama musicale. Sempre particolarmente riservato, dovete sapere che al suo fianco da circa otto anni c’è Dalila Iardella. Ma chi è la fidanzata del noto cantante? Scopriamolo assieme! Chi è Dalila Iardella Assieme […] L'articolo Avete mai visto la fidanzata di Francesco Gabbani? Chi è ...

Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? Somiglia a Sophia Loren [FOTO] : Protagonista indiscusso del web, Giuseppe (Beppe) Vessicchio è tornato a dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo, dopo un’assenza che non è passata inosservata. Nato a Napoli nel 1956, è un musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore. Dopo 12 anni di fidanzamento, nel 1989, Beppe ha sposato Enrica, da cui ha avuto una figlia, Alessia. Chi è Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio [FOTO] Classe 1956, Giuseppe ...