Amiens-Monaco e altre partite del sabato, Ligue 1: pronostici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amiens-Monaco, Nizza-Nîmes e Rennes-Brest sono tre partite della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si giocano sabato alle 20: analisi. Amiens – Monaco sabato ore 20:00 Secondo i piani della dirigenza del Monaco, l’arrivo di Robert Moreno al posto di Leonardo Jardim avrebbe dovuto rappresentare una svolta importante. L’ex commissario tecnico della nazionale spagnola, invece, ha recentemente guidato i biancorossi verso risultati troppo altalenanti. Anche a livello disciplinare, peraltro, la situazione sta diventando pesante: in occasione del match di sabato scorso contro il Nîmes Olympique, il club del Principato è rimasto in nove, per le espulsioni di Tiemoué Bakayoko e Gelson Martins, che ha spinto l’arbitro e adesso rischia una lunghissima squalifica. L’Amiens è senza vittorie da otto partite ufficiali ... ilveggente

