Aiutò un terrorista nell’attentato di Berlino: 56enne tunisino rimpatriato in aereo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Tunisia Mohamed Baazaoui, 56 anni, ritenuto uno dei fiancheggiatori del terrorista tunisino Anis Amri, responsabile dell’attentato del 2016 a Berlino e ferito a morte durante un controllo di Polizia a Milano. Sono stati i poliziotti della Digos della Questura di Caserta diretti da Enzo Vitale a rintracciare Baazaoui nel comune di Frignano (Caserta), ed accompagnarlo all’aeroporto di Roma-Fiumicino, dove l’uomo è stato condotto su un volo Alitalia diretto a Tunisi. Nei confronti del 56enne, il questore Antonio Borrelli aveva emesso due giorni fa un provvedimento di accompagnamento alla frontiera, preceduto dal Decreto di espulsione del Prefetto. Baazaoui, residente fino a pochi giorni fa a Villa di Briano, è arrivato in Italia quasi trent’anni fa, nel 1992. Due ... anteprima24

