Addio Debora. Rinunciò al trapianto per partorire: “Una piccola guerriera, hai vinto comunque” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel 2004 si era ritirata dalle liste d’attesa per l’operazione dopo aver scoperto di essere incinta, lei che soffriva di fibrosi epatica congenita. Purtroppo col tempo le sue condizioni sono peggiorate e alla fine non ce l'ha fatta a superare all'ultimo intervento. Il commosso ricordo dei tanti che l'hanno conosciuta. I funerali domani a Macerata. fanpage

