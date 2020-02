Tumori, possibile svolta dalla più grande banca dati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tumori, la più grande banca dati del mondo studia una cura ‘su misura’ per i pazienti. Se ne sta occupando il consorzio internazionale Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (Pcawg). Tumori, c’è una banca dati che sta studiando cure su misura per ogni futuro malato. Come riporta l’ANSA, è il risultato ottenuto dal consorzio internazionale Pan-Cancer Analysis … L'articolo Tumori, possibile svolta dalla più grande banca dati proviene da www.inews24.it. inews24

pastore_arturo : Cancro, scoperta cellula T che potrebbe uccidere la maggior parte dei tumori: possibile rivoluzione - NicolaFloris1 : RT @AIRC_it: Una molecola derivata dalla Bouvardia agisce in modo selettivo sulle cellule staminali tumorali senza danneggiare quelle sane.… - tizianag54 : RT @AIRC_it: Una molecola derivata dalla Bouvardia agisce in modo selettivo sulle cellule staminali tumorali senza danneggiare quelle sane.… -