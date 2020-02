Tragedia sulla Palermo-Agrigento, un morto e quattro feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tragedia sulla Palermo-Agrigento all’altezza di Misilmeri. Nel corso di un incidente stradale è morto Francesco Tavolacci, 82 anni, di Villabate. L’incidente mortale si è consumato lungo la strada statale 121 Catanese Palermog-Agrigento al chilometro 247. Sono quattro le automobili che si sono scontrate nei pressi del bivio di Misilmeri. Un pensionato di 82 anni, Francesco Tavolacci, ha avuto la peggio. L’anziano è morto mentre veniva trasportato in ospedale. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Due di essi sono stati portati al Buccheri La Ferla, gli altri all’ospedale Civico. Per estrarre una delle vittime dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccato. A lavoro anche gli uomini dell’Anas per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo Tragedia sulla ... direttasicilia

