Tosca canta Piazza Grande di Lucio Dalla a Sanremo 2020 (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tosca canta Piazza Grande di Lucio Dalla insieme a Silvia Perez Cruz durante la serata delle cover di Sanremo 2020. Tosca e Silvia Perez Cruz con Piazza Grande Nella serata delle cover del Festival, giovedì 6 febbraio, la cantante romana sceglie di esibirsi insieme a Silvia Perez Cruz, cantante spagnola, per cantare una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana. Tosca è in gara al Festival di Sanremo con il brano Ho Amato Tutto e insieme a Rita Pavone è una delle artiste chiamate all'ultimo minuto per completare la rosa dei Campioni in gara. Ha scelto Lucio Dalla, come lei stessa racconta, con il preciso intento di rendere omaggio al cantautore bolognese scomparso nel 2012. Piazza Grande di Lucio Dalla Piazza Grande di Lucio Dalla è un brano del 1972 scritto dallo stesso Dalla insieme a Rosalino "Ron" Cellamare, Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti.

