Torino, processo Ream: la procura chiede un anno e due mesi per Chiara Appendino. La difesa: “Dalla sindaca operato corretto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La procura di Torino ha chiesto di condannare a un anno e due mesi la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. Stessa richiesta di pena è stata avanzata per l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, mentre i pm hanno chiesto un anno per l’ex capo di Gabinetto della sindaca, Paolo Giordana. I pm Enrica Gabetta e Marco Gianoglio hanno formulato le richieste al termine della requisitoria del processo per il caso Ream. L’accusa per Appendino, Rolando e Giordana, oggi tutti presenti in aula, è falso in atto pubblico e abuso d’ufficio per un debito da 5 milioni di euro non iscritto nel bilancio del 2017 del Comune versati come caparra dalla società Ream. I tre imputati hanno chiesto il rito abbreviato, mentre il direttore finanziario di Palazzo Civico, Paolo Lubbia, ha scelto invece il rito ordinario. “Abbiamo ascoltato i pm, esporremo le nostre regioni. Siamo convinti del ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Torino, processo Ream: la procura chiede un anno e due mesi per Chiara Appendino. La difesa… - fattoquotidiano : Torino, processo Ream: la procura chiede un anno e due mesi per Chiara Appendino. La difesa: “Dalla sindaca operato… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Torino, il pm del processo Ream: 'Condannate Chiara Appendino a un anno e 2 mesi' -