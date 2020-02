Torino, allenamento in mattinata: Ansaldi parzialmente in gruppo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Torino, allenamento in mattinata agli ordini del tecnico Longo: Ansaldi ha lavorato parzialmente in gruppo al Filadelfia allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di sabato pomeriggio (ore 18) contro la Sampdoria. Dopo il riscaldamento, il tecnico Longo ha fatto svolgere un lavoro tattico che poi si è concluso con una partita a ranghi misti, con tempo ridotto. In gruppo Rincon, mentre Ansaldi ha svolto una parte di lavoro con i compagni. Al termine del lavoro odierno tutta la squadra ha pranzato con lo staff tecnico presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura pomeridiana cui farà seguito, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

