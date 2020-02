Social network e big data: ecco come funziona la "caccia" del Fisco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Stefano Damiano L'utilizzo dei Social network e dei big data potrebbe aiutare nelle misure di contrasto dell'evasione fiscale Lotta "senza quartiere" all'evasione da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia dell'entrate e il contrasto ai "furbetti" del Fisco passa anche attraverso i Social network e i big data. La prima informativa dell'Agenzia delle entrate sull'utilizzo dell'incrocio dei dati ai fini delle verifica è la circolare n.16/E del 28 aprile 2016, mentre per quanto riguarda la Guardia di Finanza è la circolare n.1/2018 del 4 dicembre 2017 in cui viene stabilita la possibilità di verificare siti internet e Social network per acquisire ulteriori informazioni sul contribuente da sottoporre al controllo. Simili utilizzo è applicato anche nelle sentenze riguardanti divorzi e separazioni. Ad esempio, la sentenza del 28 febbraio 2017 n. 331 la Corte di Appello di ... ilgiornale

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, accordo tra Ministero della Salute e #Twitter contro le #fakenews. Speranza: il social network indiri… - wireditalia : A due anni dai fatti di Macerata, l'uomo che aprì il fuoco contro sei stranieri sta scontando la sua pena, ma per l… - vletrmx21mj : RT @bravimabasta: Crimi stigmatizza la violenza dei social network. Crimi. Quello del partito del vaffanculo, dei linciaggi degli avversari… -