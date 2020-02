Sanremo ascolti: bene anche la seconda serata con quasi 10 milioni di telespettatori e 53,3% di share (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono stati 9 milioni 962mila, pari al 53,3% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri sera, 5 febbraio, su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Amadeus. Un anno fa, la seconda serata del festival aveva raccolto una media di 9 milioni 144mila spettatori e del 47,3%. Il 53,3% messo a segno dalla seconda serata del festival di Sanremo 2020 rappresenta la miglior media in termini di share dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raggiunse il 65,42%. Nella parte “Sanremo Start” sono stati 11.906.000 gli spettatori incollati allo schermo (share 41,91%). Nella prima parte della seconda serata i telespettatori sono stati 12.841.000 (share 52,50%), mentre nella seconda parte sono stati 5.482.000 spettatori (share 56,09%). Gli ascolti della seconda serata sono in leggero calo rispetto alla prima, ritenuto comunque “fisiologico”. Il 4 ... open.online

rtl1025 : ?? “Picco di ascolti della prima serata di #Sanremo2020 alle 21.45 quando #Amadeus dà inizio alla gara. Picco di sha… - tvsorrisi : Gli ascolti della seconda serata di #Sanremo2020: - 11.906.000 spettatori (share 41,91%) nella parte “Sanremo Start… - tvsorrisi : Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2020: Prima parte: 12.480.000 spettatori / share 51,24% Seconda parte: 5.… -