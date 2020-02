Sanremo 2020: Morgan minaccia di ritirarsi, Amadeus risponde (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è arrivato al suo giro di boa ed a poche ore dall’inizio della terza puntata Morgan – tramite una lettera inviata alla Rai da parte del suo avvocato – ha minacciato di ritirarsi e di non presentarsi per la serata delle cover. Morgan e Bugo, infatti, questa sera si sarebbero dovuti esibire sulle note di Canzone Per Te di Sergio Endrigo con tanto di orchestra diretta dallo stesso Morgan. Purtroppo però – secondo quanto dichiarato dall’avvocato del cantante – l’artista non sarebbe riuscito a fare prove a sufficienza, motivo per cui avrebbe deciso di non presentarsi sul palco. “Ha inizio un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova. A Morgan si ... bitchyf

