Sanremo 2020: le nostre migliori artiste contro la violenza sulle donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da Fiorella Mannoia a Elisa, da Giorgia a Emma e Gianna Nannini, da Alessandra Amoroso a Laura Pausini: sette grandi(ssime) artiste unite contro la violenza sulle donne. Sul palco della terza serata di Sanremo, quella dei duetti in omaggio alla musica italiana, alcune delle più grandi cantanti italiane sono salite sul palco per annunciare a sorpresa un concerto: il 19 settembre al Campovolo di Reggio Emilia – eccezionalmente tutte insieme – per raccogliere fondi per i centri anti violenza in difesa della donne. «Quando una donna lotta lo fa anche per le altre donne. Perché nessuna donna possa subire violenze», ha esordito Laura, molto emozionata. «Ci siamo unite per combattere insieme», ha continuato ...

