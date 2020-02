Sanremo 2020, Amadeus parla a raffica per rispettare la scaletta. Ma è sparito Fiorello (Di giovedì 6 febbraio 2020) Velocissimo. parla a mille all’ora, quasi come Paolo Bonolis. Corre perché la scaletta prevede tantissimi ospiti ed esibizioni nella serata delle cover. Il festival di Sanremo 2020 non può finire a notte inoltrata e, stamattina in conferenza stampa, Amadeus aveva promesso di rispettare i tempi andan liberoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -