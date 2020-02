Novantenne chiede aiuto in strada, la polizia scopre che era scappato da una casa di riposo abusiva (Di giovedì 6 febbraio 2020) E' successo a Palermo: un ultraNovantenne vestito solo in pigiama è stato trovato in mezzo a una strada mentre gridava e chiedeva aiuto. La polizia ha quindi scoperto che si trattava di uno degli ospiti di una casa di riposo abusiva: gli anziani venivano tenuti costantemente al buio per far credere all'esterno che l'edificio fosse vuoto. fanpage

Novantenne chiede Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Novantenne chiede