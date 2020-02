Luca Parmitano rientrato a Terra. Sette mesi e si conclude la missione Beyond (Di giovedì 6 febbraio 2020) La sua navicella Sojuz MS 13, è atTerrata questa mattina, alle 10,13. Il veicolo spaziale è spuntato attorno alle 10 (ora italiana) nel cielo del Kazakhstan lastampa

SkyTG24 : La missione #Beyond è compiuta e #LucaParmitano è rientrato sulla Terra dalla Stazione Spaziale internazionale a bo… - guerini_lorenzo : Grazie Luca #Parmitano, Comandante @Space_Station. Per come hai guidato #MissionBeyond, e i record di esperimenti c… - ItalianAirForce : Dopo l'emozionante esperienza vissuta nello #Spazio, il Colonnello Luca #Parmitano, pilota dell'… -