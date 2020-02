L’Eredità, arriva un brutta notizia per Flavio Insinna: ecco cosa potrebbe accadere (Di giovedì 6 febbraio 2020) Possibile chiusura anticipata de L’Eredità di Flavio Insinna Sembrerebbe secondo delle voci di corridoio che i vertici di Viale Mazzini stiano pensando a degli importanti cambiamenti nel palinsesto di Rai Uno. Quindi ci potrebbe essere una possibile chiusura anticipata de L’Eredità, il game show condotto da due stagioni da Flavio Insinna. Quest’ultimo ha preso le redini del quiz dopo che il suo caro amico Fabrizio Frizzi è venuto a mancare. E a proposito di questo, nella giornata di ieri l’attore romano lo ha voluto ricordare per il suo 62esimo compleanno. Ma non sarebbe l’unica trasmissione a rischio, infatti anche Detto Fatto potrebbe essere cancellata dal palinsesto. Infatti la padrona di casa avrebbe preso un accordo con Discovery Italia. Le ragioni della possibile chiusura anticipata de L’Eredità Stando ad alcune indiscrezione L’Eredità, il ... kontrokultura

