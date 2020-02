Lamorgese: "L'odio è un'emergenza. Serve igiene delle parole e dei comportamenti anche in politica" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luciana Lamorgese, ministra dell'Interno, ha rilasciato un'intervista a Repubblica, il giornale che nelle ultime settimane è stato preso particolarmente di mira con minacce indirizzate al suo fondatore Eugenio Scalfari e al suo direttore Carlo Verdelli, tra lettere minatorie con invio di presunte polveri pericolose e un allarme bomba annunciato telefonicamente a gennaio. La titolare del Viminale ha espresso la sua solidarietà ai giornalisti della Repubblica e ha fatto un'osservazione:"Sono piuttosto preoccupata e lo sono da ministro dell'Interno e da donna delle istituzioni, quale sono evidentemente per funzione, ma, soprattutto, quale sento di essere come cittadina e come sono sempre stata"Secondo lei il gesto compiuto contro Repubblica indica "un'emergenza e un fallimento" e ha spiegato:"So cosa si prova a essere oggetto di messaggi d'odio. È successo anche a me dopo aver ... blogo

