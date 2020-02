L'ambiguità ambientale di Boris Johnson (Di giovedì 6 febbraio 2020) Su come affrontare l’emergenza clima, alla presentazione di Cop26, in programma a Glasgow il prossimo novembre, Boris Johnson è uscito allo scoperto, promettendo di voler distruggere la crisi climatica in atto. Il primo ministro britannico, dunque, va per la sua strada, per niente ferito dal secco rifiuto ricevuto dal suo illustre predecessore, sia quale inquilino di Downing Street 10, che leader del Partito Conservatore, David Cameron, al quale aveva offerto di occuparsi di coordinare i preparativi della Conferenza internazionale sul clima in programma in Scozia, dopo la discussa rimozione dal ruolo di Presidente di Cop26 di Claire O’Neill.La ex Ministra dell’Energia, anch’essa conservatrice, è sempre stata contraria alla Brexit al punto da definire i Brexiter inossidabili isterici e perfino jihadisti, e ha dunque pagato le sue posizioni sulla ... huffingtonpost

