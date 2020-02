Inter, Gravillon verso la Serie A: due club sul difensore (Di giovedì 6 febbraio 2020) Genoa e Parma si contendono il futuro di Gravillon: il difensore classe ’98, di proprietà dell’Inter, è in prestito all’Ascoli L’ottimo rendimento avuto nella prima parte di stagione ha esposto Andrew Gravillon alla luce dei riflettori. Sono numerose le richieste provenienti dalla Serie A per il difensore classe ’98 di proprietà dell’Inter, ma in prestito all’Ascoli. Come riportato da FcInterNews.it, la lista comprende Cagliari, Atalanta, Bologna, Udinese, Torino, Fiorentina e Sassuolo. In pole, però, ci sono Parma e Genoa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

