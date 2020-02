Gianluca Vialli e il suo campionato contro il tumore: “Sto bene. E spero si veda” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un tumore al pancreas ha fatto temere per la salute e per la vita di Gianluca Vialli. "Non so come finirà", disse qualche tempo fa. Oggi l'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Nazionale sta molto meglio. "Il mio campionato procede bene... mi sento bene e spero si veda. All'Europeo faremo il massimo per rendere orgogliosa l’Italia intera". fanpage

