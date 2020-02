Diaco: ulteriori due discariche chiudono battenti, Regione indichi via (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “Ci siamo. Altre due discariche hanno chiuso i battenti. Dalla giornata di ieri Civitavecchia e Roccasecca non ricevono piu’ rifiuti e questa chiusura andra’ ad aggravare la gia’ ben nota situazione di mancato smaltimento dei rifiuti. Ma cosa ben piu’ grave, andra’ a gravare sui cittadini gia’ provati da una situazione difficilissima. Sta alla Regione Lazio indicare la soluzione. In capo alla Regione ricade, infatti, la responsabilita’ di indicare rapidamente un sito verso il quale conferire i rifiuti”. “Lo stesso assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, solo pochi giorni fa non ha potuto evitare di ammettere che ci troviamo davanti ad un problema che coinvolge, ormai, diverse province della Regione, parlando di ‘deficit impiantistico’ a proposito dell’inefficienza nello ... romadailynews

